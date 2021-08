Tokyo 2020, kayak d’argento per Rizza. Paltrinieri è bronzo nel fondo

Nella notte italiana di giovedì 5 agosto il medagliere italiano delle Olimpiadi di Tokyo 2020 ha aggiunto un argento e un bronzo.

A vincere la medaglia d’argento è stato il pavese Manfredi Rizza, che ha conquistato il secondo posto nel kayak K1 200 metri maschile. Un bel successo, che lascia un pizzico di amaro perché il primo posto è sfuggito di pochissimi centesimi di secondo.

Non ha prezzo invece il bronzo conquistato da Gregorio Paltrinieri nella 10 km di fondo. Dopo aver già vinto una medaglia in vasca (terzo posto negli 800 metri), il nuotatore di Carpi, che meno di un mese fa ha fatto i conti con la mononucleosi, non si è arreso e ha voluto mettersi alla prova con le gare lunghe. Risultato: un terzo posto esaltante che ancora una volta conferma la vocazione di fenomeno per “Greg”.