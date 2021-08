Torna la rassegna “Interpretando suoni e luoghi”

Gli appuntamenti sono per venerdì 6 agosto, sabato 7 e domenica 8 con tre concerti della rassegna “interpretando Suoni e Luoghi” promossa dalle comunità montane del Piambello e Valli del Verbano.

Ricco week end di concerti per la rassegna “Interpretando Suoni e Luoghi” sul territorio della Comunità Montana Valli del Verbano e del Piambello, enti promotori e finanziatori dell’iniziativa.

Venerdì 6 alle ore 21:00 nella chiesa di G. Giorgio a Dumenza torna il consueto appuntamento con l’orchestra Cameristica di Varese, realtà stabile sul territorio da circa 15 anni, che vede il suo direttore Fabio Bagatin impegnato in un programma per soli archi con musiche di Grieg, Elgar e Bridge.

Sabato 7 sempre alle ore 21:00 prosegue la collaborazione con l’associazione PianoFriends con un concerto che per diversi motivi cambia location e passa dal Pian delle Noci ad Orino al suggestivo Santuario di S. Quirico a Brenta.

La chiesa, originariamente dedicata ai santi Quirico e Giulitta, risale ad un’epoca antecedente al XIII sec. Già nel XV sec. sono attestati devoti in preghiera alla cappella della Beata Vergine Maria. Protagonista della serata Marco Valenti alla fisarmonica che presenterà un programma con musiche di Vivaldi, Verdi, Rossini.

Domenica 8 alle ore 17.30 presso Villa Cicogna-Mozzoni a Bisuschio (nella foto) ci sarà invece il secondo appuntamento della rassegna dedicato al tango di Astor Piazzolla nell’anniversario dei 100 anni dalla nascita. Il gruppo Art tango Ensemble composto da due violini e un bandoneon accompagnerà i passi intrecciati e sensuali di due ballerini: David Reus e Victoria Huang. In caso di maltempo il concerto si terrà nel Teatro S. Giorgio di Bisuschio, a fianco della Chiesa parrocchiale.

Tutti gli eventi si svolgeranno nel rispetto delle norme anticovid e saranno ad ingresso gratuito. Viene richiesta la prenotazione e il green pass.



Per ulteriori informazioni e prenotare: suonieluoghi@gmail.com / 335 7316031 / www.cmpiambello.it / www.vallidelverbano.va.it