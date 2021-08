Un defibrillatore al Campo dei Fiori 

Al Campo dei Fiori arriva un defibrillatore pronto all’uso in caso di necessità. In situazioni di emergenza l’apparecchio è facilmente utilizzabile e rintracciabile al ristorante Osteria Irma che ha concesso che fosse posizionato sulla facciata del locale.

L’arrivo del nuovo defibrillatore è stato possibile grazie ad un lavoro in sinergia tra enti e grazie alla donazione di un gruppo di Lions club di Varese guidati dal Porto Ceresio Regio Insubrica che, grazie all’evento promosso da SOLGAR, “Lo spettacolo del cuore”, ha permesso l’acquisto del Dae e della teca in cui è stato inserito. Un’altra teca e un altro defibrillatore sono stati donati e posizionati, nell’ambito del medesimo progetto, al campo del Varesello.

«Un risultato importantissimo per rendere più sicuro un luogo molto frequentato di Varese – afferma l’assessore Fabrizio Lovato – da turisti, camminatori e famiglie. Questi apparecchi possono salvare la vita alle persone e averne uno a disposizione anche sulla cima del Campo dei Fiori è fondamentale».

«Ringrazio di cuore il gruppo dei Lions che ha donato il defibrillatore – dice l’assessore Francesca Strazzi – e l’Osteria Irma per la disponibilità a posizionarlo sul proprio muro in un luogo facile da raggiungere in caso di necessità. Un lavoro di squadra per un risultato importante».