Un “micro hotel” sul Monte Generoso per dormire nel bosco, sotto le stelle

Dormire immersi nella natura, in una cornice unica e… trasparente, con una vista spettacolare che abbraccia cielo, boschi e montagna. Un luogo privilegiato per scoprire il territorio del Mendrisiotto e in particolare l’ambiente del Monte Generoso è il nuovissimo “Momò Bellavista”, un innovativo ed ecologico modulo turistico, promosso da Mendrisiotto Turismo che offre ai visitatori un’esperienza di soggiorno molto originale.

L’iniziativa rientra nel progetto “Million strars hotel“, una serie di camere d’albergo disseminate in tutta la Svizzera in luoghi suggestivi e ad alta valenza ambientale.

Quella del Monte Generoso, ideata dagli architetti Paolo Scoglio e Ambrogio Grassi, appare come una casetta di legno tra i faggi, dalle cui vetrate e dal tetto trasparente è possibile ammirare la natura. La struttura, a 1202 metri di altitudine, è situata vicino alla stazione intermedia Bellavista.

«Che soddisfazione vedere ciò che all’inizio era solo una scintilla creativa, trasformarsi in progetto e poi in realtà – ha commentato su Linkedin, Elia Frappolli, ex direttore di Ticino Turismo, oggi consulente per il settore turistico e tra i promotori del progetto -. Una realtà che spero oggi possa donare emozioni e lasciare un segno nel cuore dei suoi visitatori»

Come arrivare in treno: con le FFS fino a Capolago Stazione. Da lì prendere il trenino a cremagliera della Ferrovia Monte Generoso (osservare l’orario ufficiale) e scendere alla fermata intermedia “Bellavista”.

Come arrivare in auto: Dall’A2 in direzione Chiasso, prendere l’uscita Mendrisio e proseguire verso il centro. Attraversare la città e seguire le indicazioni per Monte Generoso. Oltrepassare la località di Salorino e continuare a salire sulla strada di montagna facilmente percorribile.

Posteggio gratuito a disposizione in località “Bellavista”.