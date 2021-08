Prima uscita stagionale al “Franco Ossola” per il Varese

Dopo la sgambata contro l’Albizzate e il test contro il Saronno (vinto 4-1), il Varese affronterà mercoledì 25 agosto (ore 18.00) l’Inter Primavera allenata da Christian Chivu per proseguire la preparazione per il prossimo campionato di Serie D.

Sarà un appuntamento importante per i biancorossi perché il primo stagionale al “Franco Ossola”, che finalmente aprirà i cancelli al 50% della propria capienza possibile, con l’accesso a tribuna e distinti. L’ingresso, come da normativa, sarà permesso solo ai possessori di Green Pass.

i tagliandi si potranno acquistare in prevendita sulla piattaforma Diyticket (link) fino alle 23:59 di martedì 24 agosto oppure presso il botteghino dello stadio mercoledì 25 dalle ore 16.

I prezzi dei biglietti sono 10 euro per la tribuna e 5 euro per il settore distinti; in entrambi i casi è previsto 1 euro di diritto di prevendita. I cancelli apriranno alle 16:30.

Chi sottoscriverà l’abbonamento per la prossima stagione avrà l’accesso gratuito alla partita nello stesso settore per cui sarà sottoscritto l’abbonamento.