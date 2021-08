Varese, “rapiscono” una bici e chiedono il riscatto: arrestati per estorsione

“Rapiscono” una bici e chiedono il riscatto al legittimo proprietario: succede a Varese e i due -una copia di coetanei – finiscono in manette per estorsione.

I carabinieri, nel corso di un servizio di controllo del territorio, a seguito di segnalazione telefonica al 112 sono intervenuti nei dintorni del supermercato Carrefour, in via Casula, dove hanno trovato i due – 41enne lui, 40enne lei, entrambi italiani, già noti alle Forze dell’Ordine – che stavano chiedendo una somma in denaro ad un cliente del supermercato

La vittima aveva lasciato temporaneamente incustodita la propria bicicletta: i due si sono impadroniti della bici, l’hanno nascosta poco lontano e poi hanno appunto chiesto un “riscatto” per riconsegnarla al proprietario. Vecchia manovra da piccoli criminali di paese e di quartiere, sventata dalla vittima, che non si è piegata e ha trovato il modo di allertare i carabinieri.

I militari hanno sorpreso i due truffatori in flagranza di reato, hanno recuperato la bici e l’hanno restituita al legittimo proprietario. I due estorsori sono finiti in manette: lui al carcere dei Miogni di Varese, lei a Como, su disposizione dell’autorità giudiziaria di Varese.