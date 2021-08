Verso la prima edizione serale della “Corri con Samia”

Prima la corsa “normale”, poi quella “a distanza” per via del Covid, ora la versione in notturna: ulteriore cambio di formato per la “Corri con Samia – Lago di Comabbio Run”, la gara podistica dedicata all’atleta somala Samia Yusuf Omar morta nel Mediterraneo a causa dell’affondamento di un barcone nell’aprile del 2012.

La prova, organizzata dal GAM Whirlpool e dall’associazione “Africa&Sport” andrà in scena venerdì 3 settembre con partenza alle ore 20 dal Parco Berrini di Ternate, su un tracciato di 10 chilometri che ricalcherà per lunghi tratti quello della ciclopedonale che corre intorno al Lago di Comabbio.

«Dopo il successo della tradizionale edizione dello scorso giugno, abbiamo pensato a questa serale per continuare a ricordare Samia ed apprezzare la bellezza del lago nelle ore serali. Speriamo solo che il meteo sia dalla nostra parte» spiegano gli organizzatori che apriranno la manifestazione a 250 partecipanti. Le iscrizioni sono già aperte al costo di 10 euro e vanno comunicate via e-mail (info@africasport.it) e si potranno effettuare anche il giorno della gara se resteranno pettorali disponibili; ai runners saranno forniti una luce a led e il sacco ristoro.