Ad Arcisate la prima Casa di Comunità: presto il via libera da Regione

Sarà ad Arcisate la prima Casa di Comunità dell’Asst Sette Laghi. Lo ha annunciato il direttore socio sanitario Ivan Mazzoleni nel corso della serata che presentava l’impegno dell’azienda ospedaliera nell’area della Valceresio.

Sarà il completamento del progetto del PRESST pronto da prima che scoppiasse la pandemia ma rimasto al palo. Ci saranno investimenti sulle due sedi ad Arcisate per un’offerta assistenziale di base e l’introduzione dell’infermiere di famiglia, figura nuovissima e sulla quale l’Asst ha investito per formare 8 professionisti. Il loro ruolo sarà quello di fare da recettore del bisogno e collante con l’offerta di cura.

La grande incognita rimane quella dei medici di medicina di base: il territorio offre professionisti che hanno già dimostrato di mettersi al servizio, gestendo il centro vaccinale di Arcisate. Il punto debole è la penuria di medici, come è stato sollevato da più parti, con curanti che hanno già fino a 2000 assistiti per tamponare la carenza legata a pensionamenti non sostituiti.

Anche in questo caso, il Presst, diventato Casa della Comunità, di Arcisate farà da apripista per testare e affinare un modello che sarà poi replicato in altri distretti. Per ora non c’è alcuna data di apertura ma, settimana prossima, la giunta regionale dovrebbe approvare il piano della medicina territoriale dell’Ats Insubria dando indicazioni precise su luoghi e tempi.