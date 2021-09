Al via la campagna abbonamenti 2021/22 del Teatro di Locarno

Al via ufficialmente la campagna abbonamenti 2021/22 del Teatro di Locarno. Una stagione di nove spettacoli più uno gratuito offerto a metà novembre a tutti gli interessati, per un totale di 19

serate d’intrattenimento, presentata dal Presidente Diego Erba e dal direttore artistico Paolo

Crivellaro.

Il Presidente dell’Associazione “Amici del Teatro di Locarno” Diego Erba ha ringraziato il pubblico per il supporto dimostrato per un’edizione particolarmente complessa a causa dell’emergenza sanitaria. Ma oltre alla situazione sanitaria – ha precisato – “vi è pure un’accresciuta difficoltà finanziaria per l’Associazione legata alla riduzione del contributo da parte della Fondazione per la cultura del Locarnese per la nota vertenza, tuttora irrisolta, tra la Kursaal SA e la Casinò di Locarno SA. Nonostante queste incertezze, presentare oggi la nuova stagione teatrale è un gesto di riconoscenza verso i circa quattrocento spettatori che hanno accolto di posticipare al 2021/22 gli abbonamenti già acquistati per la scorsa edizione non andata in scena. Significa pure rassicurare che il Teatro di Locarno c’è ancora e che faremo il possibile affinché continui a offrire rappresentazioni valide e accattivanti”.

«Siamo qui, riaprendo le porte del Teatro di Locarno in sicurezza credendo fermamente nel ruolo

essenziale della cultura. Il Teatro non si può fermare e deve rafforzare le sinergie andando a

cercare pubblici nuovi – spiega Paolo Crivellaro – come stiamo facendo ospitando recite con temi

di attualità e realizzando alcuni progetti.”.

Il Teatro di Locarno e quello di Chiasso da anni hanno stretto un profondo rapporto di collaborazione. A testimoniare questa cooperazione è intervenuto alla conferenza stampa anche Armando Calvia, direttore del Teatro di Chiasso. I nomi in cartellone sono come sempre quelli di attori di grande calibro: Ottavia Piccolo, Natalino Balasso, Milena Vukotic, Paolo Triestino, Edy Angelillo, il Teatro dell’Elfo, Gianfelice Imparato, Carolina Rosi, Giancarlo Ratti, Ugo Dighero, Lucilla Giagnoni.

La stagione, situazione sanitaria permettendo, partirà il 2 e 3 dicembre con “Ditegli sempre di sì” di Eduardo De Filippo. Nel nuovo anno, a gennaio, ci saranno due titoli proposti la domenica pomeriggio: “Balasso fa Ruzzante” e “A spasso con Daisy” interpretato da Milena Vukotic. Uno straordinario racconto d’amicizia e di vita è “Que serà” previsto in febbraio; Ottavia Piccolo e Paolo Pierobon saranno a marzo i protagonisti di “Eichmann. Dove inizia la notte”, mentre nello stesso mese – scritto da Maurizio De Giovanni e diretto da Alessandro Gassmann – arriva “Il silenzio grande”.

“Lo strano caso del cane ucciso a mezzanotte” dal romanzo di Mark Haddon sarà in scena ad aprile con un nutrito cast del Teatro dell’Elfo di Milano, cui farà seguito la divertente commedia “Alle cinque da me “di Pierre Chesnot. La stagione terminerà il 12 e 13 maggio con “Anima mundi”, spettacolo al debutto di e con Lucilla Giagnoni, interamente dedicato a Giacomo Leopardi.

Per richieste di abbonamenti e altre informazioni si rinvia al sito www.teatrodilocarno.ch