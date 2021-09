Bilancio Partecipativo di Castellanza, ecco i progetti presentati da Pro Loco, giovani e cittadini

Si è chiuso lo scorso 4 agosto il termine per la presentazione delle idee progettuali del “Bilancio Partecipato 2021” a Castellanza. Tre sono i progetti presentati dai cittadini che si aggiungono ai due presentati dall’Amministrazione Comunale ed elaborati con l’Ufficio Tecnico.

La prima proposta è stata presentata dalla locale Pro Loco e consiste nel restauro della storica cappella di Santa Liberata prevedendo controllo delle infiltrazioni, il rifacimento dell’intonaco, tinteggiatura e installazione di un vetro di separazione.

La seconda proposta presentata da una decina di cittadini, attenti ai problemi di sicurezza del loro quartiere, chiede di realizzare una pista ciclabile in via Cesare Battisti per collegare le scuole e renderle più sicure ai ragazzi e propone, inoltre, una seconda pista ciclabile in

via Piave per collegare i due quartieri.

L’ultima proposta è stata presentata da un gruppo di ragazzi; in realtà è un vero progetto articolato per riqualificare e utilizzare gli spazi per le attività sportive e di svago per i ragazzi e le ragazze alla “Corte del Ciliegio”. Nel concreto si propone di realizzare un

nuovo campo regolamentare da basket, un campo da pallavolo e uno da calcetto.

Queste tre proposte si aggiungono a quelle dell’amministrazione comunale: la prima il restauro di un antico portale in stato di degrado e la seconda la realizzazione di alcuni murales sugli edifici scolastici in collaborazione con le scuole.

Ora, la prossima fase del Bilancio Partecipato, che prevede una dotazione di 20.000 euro per il progetto vincitore, è la verifica da parte della Giunta Comunale nel mese di settembre sulla fattibilità, la pubblica utilità, e la stima dei costi per dichiarare l’ammissibilità dei progetti.

Seguiranno poi la pubblicizzazione di tutti i progetti – dopo le elezioni amministrative – e le votazioni per la scelta del progetto vincitore.

«Sono molto contenta – dichiara il Sindaco della Città di Castellanza, Mirella Cerini – che oltre alla Pro Loco, sempre attenta e disponibile, gruppi informali di cittadini, anche molto giovani, si siano organizzati e abbiano risposto all’invito di presentare proposte, segno di un interesse per rendere più bella e fruibile la nostra città».