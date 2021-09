Black-out a Gemonio: 431 famiglie restano senza corrente per un guasto

Sono 431 le utenze coinvolte nel guasto elettrico che ha provocato un diffuso black-out a Gemonio nella serata di martedì 28 settembre. A partire dalle 20 è cominciata a mancare la luce in diverse case, a quanto si apprende per un problema alla cabina elettrica di via Battisti. I tecnici sono già al lavoro e in serata in alcune utenze ha cominciato a tornare la luce.