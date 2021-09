Cade dallo skate a Maccagno, ragazzina di 12 anni trasportata in elisoccorso

Incidente allo skate park del Parco Giona di Maccagno. Domenica pomeriggio, attorno alle 14.30, una ragazzina di 12 anni è caduta mentre era sul suo skate. Le ferite riportate erano abbastanza serie, tanto che per trasportarla all’ospedale è stato necessario richiedere l’intervento dell’elisoccorso.

La dodicenne è stata portata al pronto soccorso pediatrico del Del Ponte. È attualmente in osservazione per un forte trauma alla schiena. Le sue condizioni non sono gravi