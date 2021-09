Cerca di entrare in Svizzera sul tetto di un treno: folgorato, è grave

Un grave infortunio dai contorni tutti da definire quello avvenuto nei pressi della stazione ferroviara di Chiasso. Secondo quanto riportato dalla Polizia cantonale un uomo che si trovava sul tetto del vagone di un treno proveniente dall’Italia, partito dalla stazione di Como, per motivi e modalità che l’inchiesta dovrà stabilire, è rimasto folgorato dalla scarica sprigionatasi dalla linea di contatto delle ferrovie.

L’incidente è avvenuto sabato 4 settembre, poco prima delle 21.30.

Sul posto sono intervenuti agenti della Polizia cantonale, i pompieri del Centro di Soccorso Cantonale Pompieri del Mendrisiotto (CSCPM), personale del Care Team FFS e i soccorriti del SAM che, dopo aver prestato le prime all’uomo, l’hanno trasportato in ambulanza all’ospedale. Stando a una prima valutazione medica l’uomo, per cui sono in corso accertamenti per stabilirne l’identità, avrebbe riportato gravi ferite.