Chiude per due giorni lo svincolo tra A8 e A52

Sulla A8 Milano-Varese e sulla A52 Tangenziale nord di Milano, per lavori di competenza Milano Serravalle Milano Tangenziali, dalle 00:00 di sabato 18 alle 16:00 di domenica 19 settembre, saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura, in modalità continuativa:

-sulla A8 Milano-Varese sarà chiuso, per chi proviene dal Raccordo Fiera di Milano, il ramo di allacciamento sulla A52 Tangenziale nord, verso Monza;

-sul Ramo di allacciamento A52 Tangenziale nord di Milano/A8 Milano-Varese sarà chiuso, per chi proviene dalla A8 Milano-Varese, sia da Milano sia da Varese, il ramo di allacciamento sulla A52 Tangenziale nord, verso Monza.

In alternativa, si consigliano i seguenti itinerari:

da Rho verso Monza, dopo la deviazione obbligatoria sulla A8 Milano-Varese, in direzione Milano, immettersi sulla A4 Torino-Trieste verso Brescia/Venezia, uscire allo svincolo di Cormano, percorrere la SP35 in direzione Meda ed entrare sulla A52 Tangenziale nord, verso Monza;

da Varese verso Monza, proseguire sulla A8 verso Milano, immettersi sulla A4 verso Brescia/Venezia e seguire il medesimo percorso sopra indicato;

da Milano verso Monza, immettersi sulla A4 in direzione Venezia allo svincolo di Milano Viale Certosa, uscire allo svincolo di Cormano e seguire le indicazioni per Meda e Monza; in ulteriore alternativa, per il traffico compreso tra Certosa e lo svincolo Fiera Milano, si consiglia di invertire il senso di marcia presso lo svincolo Fiera, al km 2+200 e immettersi sulla A4 in direzione Brescia/Venezia.