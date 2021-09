Una colazione con Azione per scoprire le proposte della lista di Carlo Alberto Coletto

Varese in azione lancia “ColAzione in città“, un modo per parlare di Politica in maniera conviviale, al mattino insieme al candidato sindaco Carlo Alberto Coletto ed ai candidati della lista.

Sarà l’occasione per Varese in Azione per raccogliere istanze, commenti, suggerimenti, prospettive e per parlare del programma strutturato dei tavoli programmatici del partito, in occasione delle prossime elezioni amministrative.

«Abbiamo deciso di offrire una colazione ai nostri concittadini, per poter parlare dei temi che più ci stanno a cuore e per poterli ascoltare innanzitutto, con davanti a un cappuccino e ad una brioche, convinti che possa essere un modo per affrontare i temi, anche più spinosi, in maniera serena e conviviale» dichiarano dal Partito varesino.

L’appuntamento clou delle “ColAzione in città” sarà domenica 19 settembre alle 9 al Caffè Broletto, dove sarà presente il senatore Matteo Richetti per presentare la squadra dei 32 candidati di Varese in Azione, che sostengono Carlo Alberto Coletto.

«Sarà un momento di incontro informale, dedicato alla stampa ed ai cittadini che vogliono conoscere i volti e le storie di chi si è messo in gioco in questa avventura elettorale – spiega la nota di Azione – Il senatore Richetti, che era con noi ad Aprile al lancio della candidatura di Carlo Alberto Coletto, sarà con noi anche in questa occasione, per sottolineare la vicinanza di Azione alla sfida varesina».

COL AZIONE IN CITTA’, GLI ALTRI INCONTRI

Gli appuntamenti saranno in numerose zone della città, questo il calendario, a cui tutti i varesini sono invitati a partecipare:

Venerdì 17 settembre: piazza Biroldi, Bar Buratti dalle 8:00 alle 9:30

Sabato 18: Bobbiate, Caffè della piazza dalle 10:00 alle 11:30

Lunedì 20: Belforte, Sapori di Sicilia dalle 8:00 alle 9:30

Martedì 21: S. Carlo, La cucina di Altamura dalle 8:00 alle 9:30

Mercoledì 22: Bosto, Vitamina Café dalle 8:00 alle 9:30

Giovedì 23: Montello, ScaccoMatto dalle 8:00 alle 9:30

Venerdì 24: Biumo, Bar Brenna dalle 8:00 alle 9:30

Domenica 26: Sacro Monte (luogo in via di definizione) dalle 10:00 alle 11:30

Lunedì 27: Masnago, GLAM dalle 8:00 alle 9:30

Martedì 28: Casbeno, Marabelli dalle 8:00 alle 9:30

Mercoledì 29: Kolbe, Le Meraviglie di Alice dalle 8:00 alle 9:30

Tutte le date sono e gli indirizzi sono sul sito www.colettosindaco.it