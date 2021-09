Confronto pubblico fra i tre candidati sindaco di Daverio

Un incontro pubblico tra i tre candidati che si affrontano nella sfida elettorale del 3 e 4 ottobre a Daverio. Si terrà giovedì 23 settembre alle 18.30 in un luogo all’aperto: il campo da basket all’esterno della palestra di via Verdi.

Il sindaco uscente Franco Martino, candidato con “Star bene a Daverio”, Marco Colombo di “Daverio Davvero”, Alberto Tognola di “Daverio Cresce”, risponderanno alle domande della giornalista di Varesenews Roberta Bertolini. Avranno così modo di presentare i propri programmi e le proprie liste in un confronto pubblico, di fronte ai cittadini daveriesi.

All’incontro, che in caso di maltempo sarà rinviato a data da destinarsi, si potrà assistere solo se in possesso di green pass.

Lo speciale elettorale di Daverio