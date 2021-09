Dalle Regione contributi extra ai gruppi di protezione civile di Ispra e Taino

Contributi per 266.637 euro a 3 gruppi comunali e 9 associazioni di volontariato di Protezione civile delle province di Bergamo, Brescia, Como, Cremona, Milano, Mantova, Pavia e Varese, che hanno presentato domanda nel 2020. Non sono pervenute domande di contributo dalle altre province.

È quanto prevede la misura deliberata ieri dalla Giunta regionale, su proposta dell’assessore al Territorio e Protezione civile Pietro Foroni, per il potenziamento della capacità operativa del Comparto di Protezione civile; i fondi sono per nuovi mezzi, dotazioni e attrezzature, da acquistare entro la fine del 2021 e in parte entro il 2022, sulla base della normativa nazionale di Protezione civile.

A CHI VA IL CONTRIBUTO REGIONALE – Gruppo Comunale Ispra (Va); Gruppo comunale di Protezione Civile di Taino (Va); Associazione Nazionale Carabinieri (Anc), gruppo Protezione civile Figino Serenza (Co); Associazione Nazionale Alpini Monza; Anc Brugherio (Mb); G.C. San Marco di Casaletto Ceredano, Cremona; Associazione Nazionale Carabinieri di Giussano, Monza e Brianza; 13° Nucleo di Volontariato e Protezione civile Anc, Basiglio (Mi); Nucleo Volontari e Protezione Civile Anc Valle del Chiese, Roè Volciano (Bs); Anpas Lombardia, Milano; Lares Lombardia, Bresso (Mi); Il Nibbio Organizzazione di volontariato, Spinadesco (Cr).

RISORSE INTEGRATIVE – “Le risorse messe a disposizione da Regione – ha spiegato l’assessore alla Protezione civile – andranno ad integrare quelle del Dipartimento della Protezione civile Nazionale, che ha garantito la copertura completa di 5 progetti e quella parziale di 1 progetto per il 2020, per esaurimento dei fondi assegnati alla Lombardia”.

INTERVENTI FONDAMENTALI – “Una misura fondamentale – ha ribadito l’assessore regionale – che dimostra come Regione continui a fare la propria parte per valorizzare l’intero comparto di Protezione civile, risorsa preziosa per il nostro territorio: nel corso dell’emergenza sanitaria i nostri volontari non hanno mai smesso di fornire servizi di supporto agli enti locali, garantendo la loro presenza in ogni situazione di necessità”.

“Anche per questo motivo – ha concluso l’assessore Foroni – è dovere della nostra Regione continuare a sostenere i nostri volontari con ogni strumento a disposizione”.