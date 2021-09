Davide Galimberti a Lugano per l’incontro Il Ticino con Alptransit

Si è tenuto nella giornata di lunedi 13 a Lugano un incontro focalizzato sui progetti di collaborazione tra Italia e Svizzera. Presente anche il sindaco Davide Galimberti, per approfondire il tema Città dei laghi, incentrato sulle possibili sinergie tra Como, Varese e l’area insubrica.

Un tavolo che vuole approfondire il cambiamento culturale, politico ed economico che coinvolge le zone di confine per creare relazioni sempre più costruttive, ad esempio puntando sullo sviluppo di sinergie tra i territori; sui temi della formazione e ricerca, dando un ruolo chiave a università e formazione professionale; sfruttando tutte le opportunità delle nuove infrastrutture e servizi di trasporto.

Tra i presenti, i sindaci di Lugano, Mendrisio, Locarno, Bellinzona, Como, oltre al sindaco di Varese Davide Galimberti.

Dichiara Galimberti: “Porre Varese al centro dell’area insubrica significa rafforzare i collegamenti tra territori di confine, puntando a costruire sinergie di tipo economico e culturale. L’auspicio è quello di potenziare sempre di più infrastrutture e collegamenti per la mobilità, soprattutto relativa ai frontalieri, e potenziare le connessioni tra Lugano e Malpensa, per far sì che diventi sempre più un HUB strategico per i collegamenti intercontinentali tra Milano, Varese e l’area insubrica. Ma è importante anche creare continuità e relazioni con il mondo della formazione e della cultura, e promuovere una visione d’insieme per turismo, ambiente e cultura. In questo senso l’archivio del Moderno che sorgerà nel nuovo polo culturale della ex Caserma Garibaldi è un primo passo”.