Dibattito tra giovani candidati consiglieri di Busto Arsizio a Comunità Giovanile

Come ad ogni tornata elettorale, anche quest’anno a Comunità Giovanile si terrà un confronto fra giovani candidati alle imminenti elezioni amministrative di Busto Arsizio. L’incontro aperto a tutta la cittadinanza si svolgerà all’aperto, giovedì 30 settembre dalle ore 21, presso la sede di vicolo Carpi 5; ma in caso di pioggia il pubblico potrà seguire il dibattito solo virtualmente (dalla pagina Facebook).

Saranno ospiti i seguenti candidati:

Coalizione per Emanuele Antonelli sindaco

Forza Italia-Noi con l’Italia-Idee in Comune: Giada Martucci e Matteo Mascheroni.

Fratelli d’Italia: Luca Folegani e Chiara Fazzari

Lega Salvini Lombardia: Salvatore Marra

Lista civica per Antonelli Sindaco: Francesca Gallazzi e Matteo Sabba

Coalizione per Maurizio Maggioni sindaco

Movimento 5 Stelle: Luca Mantegazza e Diego Luise

Europa Verde Busto Arsizio: Enrico Gussoni e Loris Morgano

Coalizione per Gigi Farioli sindaco

Forza Busto – Civici Liberali e Popolari: Samuele Pellegatta e Sabrina Maniscalco

I riformisti – Lavoriamo per Busto: Alice Rossi e Nicholas Burchielli

Busto al Centro – Gianluca Castiglioni sindaco

Chiara Ferrario e Tommaso Agosti

Movimento per Busto – Laura Bignami sindaco:

Gianantonio Sablich, Sofia Rita Sablich, Ilaria Villa

Progetto in Comune, Partito Democratico e La Sinistra Chiara per Busto non hanno risposto positivamente all’invito.