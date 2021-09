Una domenica dedicata all’ambiente con il Comune e il Gam di Bisuschio

A Bisuschio domenica 26 settembre doppio appuntamento per chi ha voglia di fare qualcosa di positivo per l’ambiente e il territorio.

La Giornata ecologica organizzata dal comune di Bisuschio, rinviata domenica scorsa a causa del malptempo, sarà riproposta domenica 26 settembre. L’iniziativa è aperta a tutti i cittadini che vorranno partecipare.

Il ritrovo è fissato per le 7,30 davanti al municipio, dove verrà distribuito il materiale necessario fornito dal Comune.

Sempre domenica 26 settembre è in programma anche la giornata di pulizia dei sentieri montani, organizzata dal Gam – Gruppo amatori della montagna. L’iniziativa ha il patrocinio del Comune di Bisuschio ed è programma nell’ambito della Giornata del verde pulito di Regione Lombardia.

«Quest’anno non abbiamo potuto fare la pulizia dei sentieri montani nel giorno stabilito ad aprile – Dicono i volontari del Gam – Si tratta di pulire, segnalare e risistemare al meglio i sentieri delle nostre montagne. La manutenzione di tali percorsi è necessaria per frequentarli in sicurezza. Per fare un buon lavoro c’è la necessità della più ampia partecipazione, perciò aspettiamo numerosi cittadini e con un equipaggiamento adeguato».

Il programma della giornata prevede il ritrovo alle 7,30 davanti al Comune di Bisuschio, e alle 13 allo Strologo, alla baita della Lella.

Per entrambe le attività è necessario comunicare la propria adesione telefonando al numero 340 0939806 o scrivendo una mail a gambisuschio.info@libero.it