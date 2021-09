Eccellenza: inizio con vittoria per Gavirate, Varesina e Sestese

La prima giornata del campionato di Eccellenza non si è risparmiata in gol ed emozioni. Sono 26 le reti messe a segno nelle 8 sfide andate in scena e non sono mancate le sorprese.

Parte con il piede giusto il Gavirate, che al “Vittore Anessi” ha superato 2-0 l’Ardor Lazzate grazie alle marcature di Basirevic e Tartaglione. Tre punti casalinghi anche per la Varesina che regola 2-1 la Rhodense a Venegono Superiore. Dopo il vantaggio degli arancioni milanesi, le fenici hanno saputo reagire, pareggiare con la bella punizione di Sogno e ribaltarla già nel corso del primo tempo con il tap-in vincente di Tomasini.

Successo esterno invece per la Sestese che passa 3-2 a Castano Primo in una gara ricca di colpi di scena. La Castanese è la prima a passare in vantaggio con Gibellini ma la Sestese pareggia con Papasodaro e a inizio ripresa sorpassa con Selpa. È ancora Gibellini a rimettere in parità il match ma Selpa sigla la doppietta su rigore e mette a segno il punto del 3-2 per i ragazzi di mister Roncari.

Ottengono un punto in trasferta Verbano e Vergiatese. I rossoneri pareggiano 2-2 a Seveso contro la Base 96 grazie alla doppietta di Okaingni mentre i granata impattano 1-1 a Varzi grazie al gol di Broggi.