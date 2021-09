Entrano in vigore le nuove regole sul pass Covid in Svizzera

Sono entrate in vigore oggi, in Svizzera, le nuove norme che introducono l’obbligo di esibire il certificato Covid per accedere ad alcuni locali, come gli spazi al chiuso di bar e ristoranti, le palestre e i teatri.

Le nuove regole (qui i dettagli), in vigore da lunedì 13 settembre, sono state introdotte la scorsa settimana dal Consiglio Federale elvetico che ha ritenuto opportuno introdurre l’obbligo di green pass, sulla scia di quanto già previsto da altri stati europei come l’Italia. L’aumento dei contagi e in particolare dei ricoveri ospedalieri ha spinto Berna ad accelerare questa decisione, nonostante diverse critiche e opposizioni.

Sono state previste inoltre delle sanzioni per chi non si adeguerà alla nuova normativa: gli ospiti senza certificato di strutture o manifestazioni per le quali il certificato è obbligatorio saranno passibili di una multa di 100 franchi. Alle strutture e alle manifestazioni che non osservano l’obbligo potranno essere applicate sanzioni che vanno dalla multa alla chiusura dell’esercizio. Saranno i Cantoni a dover vigilare sul rispetto delle norme.

La Svizzera ha previsto inoltre la possibilità di prevedere la richiesta di pass Covid tra le misure di protezione individuate dai datori di lavoro.

