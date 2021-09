Evade dai domiciliari a Legnano per rubare dei salamini a Marnate, arrestato

Evade dai domiciliari a Legnano per rubare quattro salamini (igp) in un supermercato di Marnate. Il giudice lo rimette ai domiciliari.

Nel pomeriggio di ieri, mercoledì, un 40enne di Legnano con problemi psichici è stato sorpreso a rubare alcuni insaccati all’interno di un supermercato di Marnate. Dagli accertamenti eseguiti dai Carabinieri della Compagnia di Saronno, intervenuti su richiesta degli esercenti, è risultato che l’uomo doveva trovarsi presso il proprio domicilio in regime di detenzione. Non sarebbe la prima volta che accade, pare che l’uomo sia convinto di avere un cane e per questo continui a uscire di casa, nonostante il divieto.

Lo stesso è stato accompagnato in caserma dove è stato dichiarato in arresto e trattenuto fino alla mattinata odierna quando è stato processato per direttissima. Dopo la convalida dell’arresto è stata disposta nuovamente la misura cautelare della detenzione domiciliare.