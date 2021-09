Fiamme in un capanno agricolo a Buguggiate, arrivano i pompieri

Fiamme questa mattina, mercoledì, attorno alle 11 in via Giuseppe Verdi a Buguggiate. Per cause in corso di accertamento un casotto – probabilmente una capanna agricola – è stato interessato da un incendio.

Galleria fotografica Incendio di una baracca a Buguggiate 3 di 3

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco della sede di Varese con un’autopompa, un fuoristrada e un’autobotte. Gli operatori hanno spento le fiamme e messo in sicurezza l’area.

La struttura è stata completamente distrutta dalle fiamme.