Flash-mob in piazza a Varese per dire “Basta femminicidi”

“Basta femminicidi”, questo è il grido accompagnato dal ritmo sordo di un tamburo delle donne e degli uomini scesi in Piazza Monte Grappa per ricordare le donne uccise per mano di uomini violenti ed esprimere solidarietà nei confronti di tutte le donne che vivono situazioni di difficoltà familiare e violenza domestica.

Galleria fotografica Flashmob contro il femminicidio a Varese 4 di 10

Un momento di riflessione organizzato dalla Conferenza Donne Democratiche di Varese: “Abbiamo scelto le scarpe rosse, perché è il simbolo di questa lotta. Come per il 25 novembre, la giornata internazionale contro la violenza sulle donne. Perché la Giornata Contro la Violenza sulle Donne è tutto il giorno, tutti i giorni”.