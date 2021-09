Il folk dei Lepricorns per la festa della birra al Circolo di Cairate

Saranno The Lepricorns, apprezzata folk band del territorio, a dare vita all’ultimo sabato di festa della birra al Circolo Famigliare Cavallotti di Cairate.

Dopo tre settimane e alcuni problemi legati al maltempo, la festa della birra organizzata dal Cavallotti volge al termine e lo fa proprio in concomitanza con la festa del paese. Si inizia venerdì 1 ottobre con la collaudata formula cucina e birra a cui gli organizzatori hanno deciso di aggiungere musica dal vivo. Venerdì sera, con inizio alle 19, a tenere compagnia ai partecipanti sotto il tendone di via Anforelli ci sarà un’esibizione live di cover music anni ’70, ’80 e ’90.

Il giorno successivo, sabato 2 ottobre, a fare compagnia alla buona cucina e alla buona birra ci saranno The Lepricorns, storica e conosciuta folk band che, dal 1997, suonano musica irlandese, scozzese e folk, anche in italiano, e hanno partecipato ai più importanti festival irlandesi del nostro Paese tra i quali il Capodanno celtico di Milano, Bustofolk, Insubria Festival, Irlanda in Festa, Dumeltica, Magia Celtica. Una serata all’insegna della buona birra, della buona tavola e della festa per cercare, per quanto possibile date le restrizioni dovute al Covid-19, di portare un po’ di serenità e di tornare, seppur lentamente, alla normalità.

Il giorno successivo, domenica 3 ottobre, in occasione della festa del paese, il Circolo Cavallotti ha deciso di prolungare la festa della birra anche per la domenica a mezzogiorno. Per tutte le serate e anche per la domenica l’ingresso è libero e gratuito, ma è consigliata la prenotazione per chi ha intenzione di cenare e pranzare la domenica, al numero di telefono 0331.361222.