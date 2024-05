Incendio in un garage a Cairate, ustionata una persona

Incendio in un garage a Cairate. Il fuoco è divampato nel pomeriggio di mercoledì 1 maggio, intorno alle 16.30, in via Corridoni. I vigili del fuoco di Busto Arsizio e di Tradate sono intervenuti per spegnere le fiamme. Un uomo di 34 anni è rimasto leggermente ferito riportando delle ustioni ed è stato necessario l’intervento di un’ambulanza.