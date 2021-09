Franco Martino si ricandida e sfida Tognola e l’imprenditore Colombo

Sarà una sfida elettorale interessante quella che si terrà il 3 e il 4 ottobre a Daverio. Tre i candidati in campo: il sindaco uscente Franco Martino (nella foto), Alberto Tognola, storico sindaco di Daverio, carica che ha ricoperto dal 2006 al 2016, e Marco Colombo imprenditore molto noto, e presidente di Aime settore agroalimentare.

Tutti con un’esperienza in ambito politico, hanno però estrazione diversa. Tognola, una lunga storia di militanza politica nella sinistra, si era presentato nel 2016 con Franco Martino ma nel corso dei cinque anni di amministrazione le loro strade si erano divise e Tognola era uscito dalla maggioranza restano in consiglio come indipendente. Ora presenta una sua lista “Daverio Cresce”: “Un gruppo nuovo con esperienze personali importanti, soprattutto in ambito sociale – dice-. Alcuni giovani molto preparati che saranno il futuro amministrativo di questa comunità ognuno sta portando e porterà idee ed esperienze e sarà un onore passare il mio testimone a queste donne uomini che si mettono in gioco per il bene per il futuro di Daverio. Nel corso dell’anno trascorso abbiamo approfondito molti temi soprattutto in conferenze online: il mio compito è quello di trasferire a tutti coloro che fanno parte della nostra lista la mia esperienza amministrativa perché la preparazione fa la differenza sempre”.

Qualche conferma ma anche tanti nomi nuovi nella squadra di Franco Martino che nel corso dei cinque anni di amministrazione ha dovuto affrontare qualche problema più che altro legato alla gestione del verde pubblico. Martino, che lavora in Camera di Commercio, sa di avere due degni avversari. Marco Colombo è molto attivo sui social e l’ultima volta che si era presentato alle amministrative risale a una decina di anni fa. Ora sfida “Star bene a Daverio”, la lista di Martino, con la sua “Daverio Davvero”. “Lavorerò per una “Valbossa metropolitana”, – aveva detto Colombo nel corso della presentazione del suo gruppo -un tema che avremo modo di approfondire nei prossimi mesi di campagna elettorale”