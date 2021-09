A Tradate una gara di tiro per i bersaglieri in ricordo di Ambrogio Locatelli

Domenica 5 settembre molti bersaglieri si sono ritrovati al Tiro a segno nazionale di Tradate in ricordo di Ambrogio Locatelli, per una gara di tiro con carabina calibro 22, organizzata dall’Anb – Associazione nazionale bersaglieri in ricordo di Ambrogio Locatelli.

La giornata è iniziata con l’alza bandiera, resa solenne dai trombettieri Antonio Vescio e Lorenzo Poretti, alla presenza dei famigliari, signora Mariangela vedova Locatelli e figli, dei generali Benito Pochesci e Giovanni Campopiano, dei presidenti Anb, regione Lombardia Gianfranco Moresco, delle provincie di Varese, Maurizio Fiori, e di Milano Angelo Crivelli e di Antonello Rota dell’associazione Carosello Storico Tre Leoni di Somma Lombardo.

Da sinistra: Il generale Benito Pochesci, la signora Mariangela Locatelli e il presidente Anb Regione Lombardia Gianfranco Moresco

Ambrogio Locatelli, venuto a mancare ai sui affetti il 25 marzo 2020 nella sua casa di Vermezzo con Zelo, dopo un ricovero di alcune settimane, è stato ufficiale dei bersaglieri con il grado di maggiore, fondatore della sezione Bersaglieri di Abbiategrasso, consigliere nazionale onorario dell’Anb, imprenditore insignito dell’Ambrogino d’oro e fondatore del Rotary Morimondo Abbazia.

La gara organizzata dalla sezione Anb di Cislago, fortemente voluta da Gianfranco Moresco amico del cuore di Ambrogio Locatelli e attuale presidente regionale dell’associazione, ha visto la partecipazione delle sezioni Anb di Abbiategrasso, Cinisello Balsamo, Nerviano, Legnano, Cislago, Tradate, Morazzone, Varese, Lonate Pozzolo, Magenta, Sesto San Giovanni e Lurago d’Erba e dei componenti del Carosello Storico Tre Leoni.

Le numerose richieste di iscrizioni sono state limitate per restrizioni dovute alle misure anti Covid ad un numero di partecipanti alla gara di 116 persone, suddivisi a scaglioni e per fasce orarie, per evitare possibili assembramenti.

Successivamente i partecipanti si sono spostati sul territorio di Legnano all’oratorio San Magno, dove il gruppo Carlo Regina del generale Giovanni Campopiano ha preparato un pranzo per le sezioni e loro familiari partecipanti all’iniziativa.

I primi tre classificati, Ambrogio Ghilardi 1° con 92 punti, Enrico Genio del Carosello Storico Tre Leoni 2° con 91 punti e Giancarlo Filippi della sezione Anb di Nerviano 3° con 88 punti sono stati premiati dalla signora Mariangela Locatelli

Riceve il premio dalle mani della signora Mariangela Locatelli Ambrogio Ghilardi (Carosello Storico Tre Leoni) 1° classificato

Per la categoria principianti risultano classificati: 1° classificato Antonio Invernizzi con 89 punti (nipote di Locatelli), Daniele Piccioli di Morazzone 2° con 88 e 3° Gabriele Carsenzuola della sezione Anb di Magenta con 88 punti.

L’intero ricavato della manifestazione è stato devoluto in beneficenza in favore della ricerca sul cancro alla Fondazione Veronesi.