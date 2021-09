Una giornata a Varese con Elly Schlein

Sarà ricca di appuntamenti aperti a tutti la giornata di Progetto Concittadino di sabato 18 settembre con Rossella Muroni, deputata ed ex presidente nazionale di Legambiente, ed Elly Schlein, ora vicepresidente della Regione Emilia-Romagna, già giovanissima eurodeputata e prima ancora promotrice di #occupypd.

Si inizierà alle 14 al piazzale Belvedere, nel cuore del Parco del Campo dei Fiori, con un dialogo tra Rossella Muroni e l’assessore all’ambiente Dino De Simone sui cambiamenti climatici. Questione prioritaria per la lista civica, i cui effetti sono già manifesti proprio nel territorio del Parco visti gli eventi estremi degli ultimi anni.

Alle 16 il parco Perelli ospiterà un incontro tra Rossella Muroni, le candidate della lista e donne rappresentanti del mondo culturale, sociale, economico cittadino, per dialogare di esperienze di lotta, parità ed emancipazione femminile.

L’evento di chiusura sarà alle 17.30 in piazza Monte Grappa: sul palco Rossella Muroni ed Elly Schlein per lanciare le ultime due settimane di campagna elettorale di Progetto Concittadino per la riconquista di Palazzo Estense di Davide Galimberti Sindaco.

«Abbiamo le idee chiare e sabato le diffonderemo con forza – spiegano i capolista Dino De Simone, Mariagrazia D’Amico e Enzo Laforgia – La contemporaneità con iniziative di esponenti politici della Lega (E’ prevista la presenza di Matteo Salvini, ndr) renderà ancora più evidente la visione progressista, ambientalista e femminista che abbiamo del futuro della città. Per questo è importante che tutte le cittadini e tutti i cittadini che condividono questa proposta siano con noi in piazza».

Elly Schlein affrontò Matteo Salvini da ex eurodeputata, chiedendogli di rispondere perchè aveva disertato tutti gli incontri europei sull’immigrazione: il video divenne virale.