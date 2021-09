Matteo Salvini sabato a Varese

Matteo Salvini sarà a Varese sabato 18 settembre, a partire dalle 18, con ritrovo in piazza Cacciatori delle Alpi, davanti al Tribunale.

Il leader della Lega, già vicepremier e ministro dell’interno, verrà nella Città Giardino per sostenere il candidato Sindaco Matteo Bianchi in vista delle comunali del 3 e 4 ottobre.

«La presenza del nostro leader nazionale a Varese è molto importante e dimostra come la sfida che stiamo affrontando sia basilare per il futuro della nostra comunità – commenta il commissario cittadino della Lega Cristiano Angioy Viglio – Varese deve uscire dall’immobilismo e dal degrado nei quali il PD l’ha fatta sprofondare. Riuscire a far rinascere Varese sarà infatti il compito difficile, ma prioritario, della prossima amministrazione».