Grazie al picnic in valle Olona, l’autunno è più lontano

“Autunno non ti temo”. Il sopraggiungere della stagione autunnale non spaventa la valle Olona, che è pronta ad animarsi per salutare l’estate in allegria.

Alla regia i sempre attivi ragazzi di Spazio Zero Gruppo Giovani che, a braccetto con la Contrada Calimali, hanno organizzato una giornata di festa nel fondovalle.

Foto di Spazio Zero durante uno degli ultimi picnic organizzato in valle

La data prescelta è domenica 12 settembre, quando sarà possibile pranzare insieme ai propri amici, godendo della natura, nella splendida area tenuta dai Calimali, proprio sul confine fra i comuni di Fagnano Olona e Gorla Maggiore.

Sarà presente anche il gruppo de “la Vigna del colle di san Vitale“, che presenterà il vino dell’ultima vendemmia. Un’ottima occasione per conoscere questa realtà e porgere ai volontari domande sulla loro attività, che tanta curiosità e interesse sta generando in valle.

Ecco qualche informazione sull’evento:

“I ragazzi di Spazio Zero Gruppo Giovani scelgono, ancora una volta, di ripartire dal parco del Medio Olona e da una rinnovata collaborazione con la Contrada Calimali – scrivono i volontari dell’associazione gorlese in una nota – Il Picnic vuole consacrarsi come una tradizione tra gli eventi della valle; una festa per rallegrare insieme – tra sole, giochi e cibo – un momento che solitamente è malinconico: la fine dell’estate.