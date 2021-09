Jenny Santi in stile Le Iene, un’intervista per fare chiarezza sulle accuse dell’ex vicesindaco

Jenny Santi, ex sindaco di Porto Ceresio e ora candidata sindaco per la lista Porto nel cuore, non si arrende mai facilmente. Avrebbe voluto un confronto pubblico tra tutti i candidati alla guida del paese per fare chiarezza sulle accuse che le vengono rivolte dal suo ex vicesindaco Marco Prestifilippo, oggi capolista della lista Porto Ceresio On, ma visto che non è stato possibile per il rifiuto opposto da Prestifilippo e le condizioni poste dal candidato Virgilio Benzi di Comunità attiva, ha pubblicato sul suo profilo Facebook e Instagram una videointervista in stile Le Iene.

«Ho voluto fare chiarezza – dice Jenny Santi – anche in virtù del fatto che Prestifilippo non ha accettato la proposta di un confronto pubblico per chiarire ciò che ha causato il commissariamento del comune e confrontarsi sul futuro presentando insieme i vari programmi elettorali».

Una lunga intervista dove Jenny Santi risponde a molte domande sulla fine anticipata della sua amministrazione invitando a superare il clima teso che si è creato in paese.

Oltre a proporre nuovamente un confronto tra i candidati sindaco «per dimostrare trasparenza verso i cittadini», il video termina con l’invito a partecipare all’assemblea di venerdì 1 ottobre alle 20,30 in piazza Bossi (in caso di brutto tempo in sala Luraschi) per la presentazione di programma e candidati della lista Porto nel Cuore e la disponibilità a rispondere a qualunque domanda dei cittadini.

Potete vedere il video sulla pagina Facebook di Porto nel cuore