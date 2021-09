La lista di Azione, “un’attenzione alla Gallarate operosa”

«Vogliamo portare una modalità di fare politica che guarda ai dati concreti: guarda ai numeri, ai problemi che emergono, non alle ideologie». Angelo Senaldi, ex vicesindaco di Gallarate, presenta così la squadra di Azione per le prossime amministrative 2021 a Gallarate.

Azione rappresenta l’ala centrista e liberale della coalizione a sostegno della candidata sindaco Margherita Silvestrini.

Il movimento fondato da Carlo Calenda ha una sua lista che, spiega il coordinatore cittadino Luigi Bassani, «è formata da persone che vivono o lavorano a Gallarate, nei più diversi settori».

«Si va dal professionista alla studentessa, dal consulente al pensionato. Ci sono anche ragazzi giovani e persone che si accostano per la prima volta alla politica, gente che si è avvicinata al movimento di Azione e che si mette in gioco».

«La competenza fa la differenza: la squadra che abbiamo organizzato – continua Bassani – è caratterizzata da persone con competenze specifiche, ognuno porta il suo pezzo su quella base».

Angelo Senaldi è stato anche parlamentare (deputato Pd, prima di Azione) in Commissione attività produttive: mentre Calenda era ministro, ha affrontato anche crisi aziendali nel Gallaratese, come quella della Gallazzi di Cedrate, la fabbrica di plastica che era in crisi e poi è ripartita dopo una positiva acquisizione.

Senaldi sottolinea una «impostazione e attenzione particolare al tema economico e del lavoro»: «Gallarate città operosa ha una tradizione molto rilevante e vogliamo rappresentare la continuità di questa attenzione e capacità di innovazione. Serviranno riflessioni sul commercio per proiettarsi sul futuro, ragionando sull’e-commerce e sulle esigenze, emerse con l’emergenza Covid». Sentitizzato in uno slogan: «Aggiornare la città».

La lista di Azione alle elezioni di Gallarate

1. Niccolò Cernuto

2. Davide Angì

3. Glenda Fontana

4. Rocco Aurelio Marchese

5. Christopher Grassini

6. Alessia Bianchi

7. Giorgio Neposteri

8. Alessia Carabelli

9. Riccardo Milani

10. Federico Ceccutto

11. Valentina Carollo

12. Emily Giusy Bassani

13. Andrea Rigliano

14. Mariangela Bassani

15. Gigi Sardella

16. Mario Colombo

17. Silvio Barossio

18. Donatella Chiroli

19. Cesare Guerino Losavio