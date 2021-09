La polizia locale di Cocquio Trevisgo spiega l’utilità dei droni

Domenica 19 settembre, alle ore 15, al Parco di via Tagliabo’, la Polizia Locale sarà impegnata nella dimostrazione sull’utilità dei droni, non soltanto come strumento ausiliario all’attività del servizio tipico del settore, ma anche per illustrare questo genere di tecnologia.

Verranno spiegati i diversi impieghi dei droni, le caratteristiche tecniche e gli usi per sveriate professioni.

Ad affiancare il drone ci sarà una unità cinofila addestrata che consentirà di evidenziare, oltreché l’approccio e l’educazione agli animali da affezione, anche l’utilizzo in situazioni come la ricerca di persone scomparse e altri impieghi che sottolineano le capacità naturali del genere cinofilo estremamente versatile nel suo impiego, sempre utile all’uomo.