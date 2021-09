Le donne per Maggioni in piazza a Busto Arsizio: “Un assessorato a noi”

Le donne della coalizione a sostegno di Maurizio Maggioni candidato sindaco del centrosinistra a Busto Arsizio, si prendono la piazza per raccontare un pezzo di programma elettorale che riguarda proprio il genere femminile, attraverso l’arte e la cultura.

Domenica 19 settembre, infatti, le candidate consigliere di Pd, 5 Stelle, Verdi e Progetto in Comune ospiteranno in piazza Vittorio Emanuele II la linguista Paola Tiberii, l’avvocato Valentina Verga (candidata per il Pd), la formatrice Michela Volfi e l’attrice Noemi Bertoldi per accendere un faro sulla trasformazione del ruolo della donna nella società (partendo dalla tragica fine di Carmen nell’omonima opera di Bizet) e del relativo linguaggio, toccando numerosi temi molto attuali dalle questioni lavorative al femminicidio.

«Sarà l’occasione per presentare il punto del programma relativo alla creazione di un assessorato alle Donne che, in maniera trasversale e con una dotazione economica, si occupi delle questioni relative al mondo femminile» – spiega Valentina Verga che è anche consigliere comunale uscente. L’appuntamento è per domenica 19 settembre, dalle 18, in piazza Vittorio Emanuele II. Necessario il green pass per accedere all’area attrezzata.