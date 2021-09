L’Eccellenza scalda i motori: inizia la Coppa Italia

Dopo il lungo precampionato le squadre di Eccellenza sono pronte a rituffarsi nelle competizioni ufficiali. Domenica 5 settembre andrà in scena la prima giornata della Coppa Italia di Categoria e le squadre della provincia di Varese sono pronte per questo appuntamento. Tutte in campo alle ore 17.00.

Nel Gruppo 1, tutto varesotto, i primi incroci vedranno il Gavirate ospitare la Sestese al “Vittore Anessi”, mentre alla “Bombonera” di Besozzo il Verbano se la vedrà con la Vergiatese (foto).

Per il Gruppo 2 invece la Varesina scenderà in campo a Venegono Superiore contro il Club Milano. In questo raggruppamento a 3 riposerà la Castanese, pronta ad entrare in azione nella seconda giornata, prevista per domenica 12 settembre. La terza e ultima giornata è in programma mercoledì 22 settembre

GIRONE 1

GAVIRATE – SESTESE 5/09/21 17:00

VERBANO – VERGIATESE 5/09/21 17:00

GIRONE 2

VARESINA – CLUB MILANO 5/09/21 17:00