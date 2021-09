A Lonate Pozzolo una domenica con sacchi e ramazza

Anche il comune di Lonate Pozzolo partecipa alla giornata ecologica. A comunicarlo lo stesso sindaco Nadia Rosa.

«“Qualcuno la raccoglierà”, motto di questa edizione è un messaggio chiaro e diretto – si legge nel comunicato dell’amministrazione – . Come ogni scorsa edizione vedrà una comunità di volontari, senza arrendersi, pronta a raccogliere i rifiuti abbandonati. Un gesto di responsabilità che prima o poi scoraggerà comportamenti incivili e non più tollerabili che alimentano il degrado dei nostri territori. Il Comune di Lonate Pozzolo ha scelto di aderire alla giornata Ecologica di domenica 26 settembre che vedrà attori i cittadini, residenti e non, gli amministratori locali, i volontari appartenenti alle associazioni locali e tutti coloro che vorranno dare un apporto concreto al decoro del nostro territorio.

Come nelle precedenti edizioni, non verranno stabilite a priori le zone da pulire; le definiremo insieme in base alle aree più soggette all’abbandono di rifiuti, pertanto risultano gradite e preziose le vostre indicazioni, al fine di rendere più proficua la giornata ecologica – continua il sindaco – .

Alla Giornata Ecologica del 26 settembre potranno partecipare solo persone adulte; i minorenni dovranno essere accompagnati da un adulto che se ne assuma la responsabilità»

Il ritrovo è presso il Palazzo Comune alle ore 08,30 – area esterna all’Ufficio Tecnico (ingresso da via Dante), dove i partecipanti potranno ritirare il materiale per la raccolta dei rifiuti. La giornata ecologica terminerà alle ore 12,30 – 13,00.

L’iniziativa ambientale 2021 dovrà svolgersi nel rispetto delle regole vigenti relative all’emergenza sanitaria CoVid-19, pertanto i partecipanti dovranno prendere visione del documento informativo e firmare . In caso di condizioni meteorologiche avverse per il giorno 26 la giornata ecologica “puliamo il mondo” sarà rinviata.