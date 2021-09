Mazzucchelli e l’ultimo Consiglio comunale da sindaco di Cairate

Una stima trasversale che abbraccia Paolo Mazzucchelli da destra a sinistra, senza distinzioni politiche.

Il sindaco di Cairate, in procinto di iniziare l’ultimo Consiglio comunale (previsto questa sera, giovedi 23 settembre) in vista della conclusione del suo secondo mandato, ha pubblicato sui social una foto che lo ritrae con la fascia tricolore, e la frase “Pronto, dopo 10 anni, per l’ultimo Consiglio Comunale da Sindaco del Comune di Cairate.

Il 04 Ottobre si cambia… Good Luck“.

Immediati gli attestati di stima giunti al Primo cittadino uscente, che aveva anticipato a VareseNews la volontà di non candidarsi come consigliere alle prossime elezioni amministrative di inizio ottobre.

Fra i tanti commenti, anche quelli degli altri amministratori della valle Olona:

«Sono contento di averti conosciuto – gli scrive da Castiglione Olona il sindaco Giancarlo Frigeri – sei sempre stato disponibile per condividere problemi e i tuoi suggerimenti mi hanno aiutato nell’affrontare e risolvere problematiche amministrative importanti. Congratulazioni per l’incarico che ricopri in Alfa e per i risultati ottenuti. Un grosso in bocca al lupo per il tuo futuro».

Anche da Gorla Minore giunge l’apprezzamento per il lavoro svolto da Mazzucchelli in questi anni: a scrivere, l’assessore ed ex sindaco Giuseppe Migliarino, che evidenzia le idee politiche differenti fra i due, ma che a livello locale, non hanno impedito comunanza di intenti e stima reciproca: «Ciao Paolo, anche da visioni diverse, quando l’impegno viene svolto con responsabilità e passione, il rispetto e la stima non possono che essere trasversali, così è stato per me. Auguri per il tuo impegno futuro. Un abbraccio, Giuseppe».

Chi indosserà la fascia tricolore dopo Mazzucchelli? Tutti gli aggiornamenti sulle prossime elezioni amministrative nel nostro speciale elettorale.