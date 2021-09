Il mercato del venerdì a Gazzada si sposta in piazza Galvaligi. Il parcheggio tra via Roma e via Stazione dove si è sempre tenuto il mercato è chiuso da oggi, mercoledì 15 settembre 2021 e gli ambulanti saranno presenti nell’area indicata.

Come spiegato dall’amministrazione, l’area situata all’intersezione tra via Roma e via Stazione non sarà più a disposizione del Comune di Gazzada Schianno a causa della scadenza del contratto che concedeva l’uso temporaneo della superficie al Comune.

Nel parcheggio di via Roma Gabri Casa realizzerà una palazzina di due piani.