Chiude il parcheggio di via Roma a Gazzada Schianno, sorgerà una palazzina

Chiude il parcheggio tra via Roma e via Stazione a Gazzada Schianno. Ad annunciarlo, con un post su facebook, l’amministrazione comunale. “Da mercoledì 15 settembre 2021 l’area situata all’intersezione tra via Roma e via Stazione non sarà più a disposizione del Comune di Gazzada Schianno come area parcheggio e mercato a causa della scadenza del contratto che concedeva l’uso temporaneo della superficie al Comune” -si spiega nel post.

Questo comporterà, quindi, anche lo spostamento dell’area del mercato che da venerdì 17 settembre sarà in Piazza Galvaligi.

Nel parcheggio di via Roma Gabri Casa realizzerà una palazzina di due piani: il progetto è già visibile sul sito di Immobiliare.it.

“Nel 2014 il contratto di comodato d’uso temporaneo tra il Comune di Gazzada Schianno e il proprietario dell’area era stato stipulato per poter sopperire alla mancanza di parcheggi e di un’area mercato durante lo svolgimento dei lavori in Piazza Galvaligi” – spiega ancora l’amministrazione comunale.

Dove sarà possibile posteggiare quindi ora? Nel parcheggio della stazione che sarà incrementato e naturalmente nel parcheggio sotterraneo di Piazza Galvaligi. “Si ricorda che i parcheggi dell’area della stazione sono liberi e gratuiti”, conclude l’amministrazione.

Impossibile rinnovare o prolungare il contratto. Il proprietario del terreno, a cui nel 2008 è stato concesso il permesso di costruire, ha deciso di procedere con il progetto e la realizzazione della palazzina.

La notizia della chiusura del parcheggio ha sollevato qualche perplessità tra i commercianti di via Roma, che temono che la diminuzione dei posti auto scoraggi gli acquisti nella zona, ma anche tra alcuni componenti dell’opposizione: “Trovo davvero una mancanza di rispetto avvisare i cittadini, ma soprattutto le poche attività rimaste sulla via Roma, il giorno prima del provvedimento – ha commentato Francesco Bosco di “Insieme si può” – E cosa si è pensato per sopperire ai venti parcheggi che perderemo, per predisporre dei parcheggi sulla via stazione e per ripristinare la zona disco? E infine si è valutato con la ditta che costruirà il nuovo complesso immobiliare come sarà l’accesso al cantiere visto che quella è una zona di intenso traffico?”.