Occhio ai lavori sull’autostrada A8 e A26 nei giorni 14-17 settembre 2021

Attenzione alle consuete chiusure notturne previste da Autostrade per l’Italia per lavori di manutenzione e adeguamento.

A26 GALLARATE-GATTICO: CHIUSE LE STAZIONI DI SESTO CALENDE VERGIATE E DI BESNATE E CHIUSO L’ALLACCIAMENTO CON A8 nella notte tra il 14 e il 15 settembre

Sulla D08 Diramazione Gallarate-Gattico, per consentire lavori di manutenzione dei pali luce, previsti in orario notturno, dalle 21:00 di martedì 14 alle 5:00 di mercoledì 15 settembre, saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura, in modalità alternata:

-sarà completamente chiusa la stazione di Sesto Calende Vergiate, in entrata e in uscita.

In alternativa si consiglia di utilizzare la stazione di Castelletto Ticino o di Besnate;

-sarà chiusa la stazione di Besnate, in entrata in entrambe le direzioni, verso la A8 Milano-Varese e la A26 Genova Voltri-Gravellona Toce.

In alternativa si consiglia di entrare alla stazione di Sesto Calende Vergiate o di Gallarate;

-sarà chiuso il ramo di allacciamento sulla A8 Milano-Varese, per chi proviene dalla A26 Genova Voltri-Gravellona Toce ed è diretto verso Varese.

In alternativa, dopo l’uscita alla stazione di Besnate, immettersi sulla SP26 in direzione Varese ed entrare sulla A8 Milano-Varese allo svincolo di Solbiate Arno.

Sulla A8 Milano-Varese e sulla D08 Diramazione Gallarate-Gattico, per consentire programmati lavori di pavimentazione, in orario notturno, saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura:

-dalle 21:00 di mercoledì 15 alle 5:00 di giovedì 16 settembre, per chi proviene da Varese, sarà chiuso l’allacciamento con la A9 Lainate-Como-Chiasso.

In alternativa si consiglia di uscire allo svincolo di Castellanza, immettersi sulla SP527 ed entrare sulla A9 allo svincolo di Saronno;

-dalle 23:00 di giovedì 16 alle 5:00 di venerdì 17 settembre, per chi proviene da Milano, sarà chiuso l’allacciamento con la A9 Lainate-Como-Chiasso.

Si consiglia, pertanto, di proseguire lungo la A8 verso Varese, uscire allo svincolo di Legnano, rientrare dallo stesso in direzione di Milano e immettersi sulla A9 per proseguire verso Como/Chiasso;

-sulla D08 Diramazione Gallarate-Gattico, dalle 21:00 di giovedì 16 alle 5:00 di venerdì 17 settembre, sarà chiuso l’allacciamento con la A8 Milano-Varese, verso Varese.

In alternativa, dopo l’uscita alla stazione di Besnate, immettersi sulla SP26 in direzione Varese ed entrare sulla A8 allo svincolo di Solbiate Arno.

AUTOSTRADA A8: CHIUSI RAMI DELLO SVINCOLO DI GALLARATE

Sulla autostrada A8 Milano-Varese, dalle 22:00 di venerdì 17 alle 6:00 di sabato 18 settembre sarà chiusa la stazione di Gallarate, in entrata verso Milano e in uscita per chi proviene da Varese e dalla D08 Diramazione Gallarate-Gattico.

È necessario per consentire i programmati lavori di manutenzione delle barriere antirumore, in orario notturno.

In alternativa, si consiglia:

in entrata verso Milano, di entrare allo svincolo di Busto Arsizio;

in uscita da Varese, di uscire allo svincolo di Cavaria o di Busto Arsizio;

in uscita dalla D08 Diramazione Gallarate-Gattico, di uscire alla stazione di Besnate, sulla Diramazione Gallarate Gattico, o allo svincolo di Busto Arsizio, sulla A8 Milano-Varese.

A8 MILANO-VARESE: CHIUSURE NOTTURNE DEGLI SVINCOLI DI BUSTO ARSIZIO E DI LAINATE. CHIUSA PER DUE ORE NOTTURNE L’AREA DI SERVIZIO VILLORESI EST, dalla sera del 16 settembre

Sulla A8 Milano-Varese, per consentire programmati lavori di manutenzione dei pali luce, in orario notturno, saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura:

-dalle 21:00 di giovedì 16 alle 5:00 di venerdì 17 settembre, sarà chiuso lo svincolo di Busto Arsizio, in uscita per chi proviene da Milano.

In alternativa si consiglia di uscire alla stazione di Gallarate, sulla stessa A8, o di Solbiate Olona sulla A36 Pedemontana Lombarda;

-dalle 22:00 alle 24:00 di giovedì 16 settembre, sarà chiusa l’area di servizio “Villoresi est”, situata nel tratto compreso tra Milano nord e Lainate, verso Varese.

-dalle 21:00 di venerdì 17 alle 5:00 di sabato 18 settembre, sarà chiuso lo svincolo di Lainate, in entrata verso Varese.

In alternativa si consiglia di entrare allo svincolo di Legnano sulla stessa A8 o di Origgio Uboldo sulla A9 Lainate-Como-Chiasso.

RAMO ALLACCIAMENTO A4/A26: CHIUSO PER UNA NOTTE ALLACCIAMENTO SULLA A26 VERSO GENOVA, nella notte tra il 17 e il 18 settembre

Per consentire lavori di pavimentazione, in orario notturno, dalle 22:00 di venerdì 17 alle 6:00 di sabato 18 settembre sarà chiuso sul Ramo di allacciamento A4 Torino-Trieste/A26 Genova Voltri-Gravellona Toce l’immissione sulla A26 verso Genova.

In alternativa, immettersi sulla A26 verso Gravellona Toce, uscire e rientrare alla stazione di Romagnano Sesia Ghemme, per proseguire poi in direzione del capoluogo ligure.