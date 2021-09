A Palazzo Pirelli di Milano il Dante di Dalì

Domani 14 settembre, alle 12.30 presso lo spazio eventi di Palazzo Pirelli, si inaugura “Il Dante di Dalì”, la mostra delle cento tavole originali dell’artista spagnolo realizzate per un’edizione novecentesca della Divina Commedia che fu tirata in pochissime copie.

L’iniziativa è del Consiglio regionale, in collaborazione con la Kasa dei Libri, nel settecentesimo anniversario della morte di Dante, e fa parte di un palinsesto di eventi organizzato dal Consiglio in occasione delle celebrazioni dantesche in Lombardia.

«Le sorprendenti illustrazioni, una per ogni Canto della Commedia, sono state realizzate da Salvador Dalì nei primi anni ’60- spiega il Presidente del Consiglio regionale Alessandro Fermi– ed è per noi un modo di rendere omaggio a Dante mentre per il pubblico è un’occasione speciale, sia perché le tavole sono poco conosciute, sia per la qualità di Palazzo Pirelli come sede espositiva».

La mostra sarà poi visitabile su prenotazione dal 15 settembre, presso lo spazio eventi del Consiglio regionale della Lombardia a Palazzo Pirelli di Milano, via Fabio Filzi, 22.

Info dalle 10.00 alle 12.30 dal lunedì al venerdì: Tel. 02/67482777

urp@consiglio.regione.lombardia.it

L’evento avverrà nel rispetto della normativa anti-Covid-19 vigente. Per l’accesso è richiesto il Green Pass (certificazione del vaccino o tampone negativo o guarigione dal Covid-19).