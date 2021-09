A Ranco tornano i Sabres: la palla ovale di nuovo in campo

Torna la palla ovale a Ranco: dopo la lunga pausa imposta dalla pandemia, torna in campo il Sabres Rugby, formazione storica da sempre affiliata Uisp Varese.

Con una spinta in più: un nuovo, giovane ed entusiasta capitano, Marco Galli, studente delle Scienze dell’Ambiente all’Università dell’Insubria, pronto a guidare la squadra nella prima partita di campionato Seniores della stagione sportiva 2021/22 tra circa un mese.

Nel 2007 furono proprio i Sabres ad inaugurare il Campionato Rugby Uisp: Giulio D’Anatona fonda la società con altri appassionati del rugby sotto la guida di Tony Edney, ex-giocatore dei Cornish Pirates in trasferta per lavoro presso l’Agusta Westland. Presto coinvolgono anche il gallese Dai Barry dell’Euratom Rugby Club , inizialmente come amministratore ma che diventa rapidamente factotum della società rosso-nera. In pochi anni diventano una realtà conosciuta ed apprezzata sul territorio, fino alla pausa dforzata della pandemia.

Ma anche quest’anno segneranno un importante passo nella storia del rugby Uisp, iniziando con una partita ogni due settimane insieme alle altre squadre del Girone Lombardia Ovest, Abbiategrasso, Rho, Vanzago e Stella Rossa Milano, sempre con la speranza di centrare la fase finale nazionale nella primavera. In pieno spirito “sport per tutti”, il Campionato Rugby UISP è stato concepito per permettere l’accesso al gioco della palla ovale alle società sportive che non sempre sono in grado di soddisfare le esigenze logistiche della Federazione Italiana Rugby, ai giocatori ai primi passi, oppure anche agli ex-giocatori o stranieri di tesseramento federale problematico. La squadra Seniores Snow Cats partecipa inoltre ai tornei di Snow Rugby a Tarvisio e Bielmonte mentre i Sand Cats giocano al Beach Rugby a Senigallia. La squadra mista di Touch Rugby ( rugby al tocco) partecipa ai raduni dell’ItaliaTouch.

Ripartono anche le giovanili: Under 9, 11, 13, 15 e 17 promettono di essere protagonisti nei Campionati Federali di categoria, per questa stagione in collaborazione con i coetanei Unni del Valcuvia Rugby. Anche i piccoli delle lassi dal 2015 al 2018 hanno un loro spazio, ogni sabato mattina nel campo Quassa di Ranco.

Perché quello dei Sabres è un Rugby davvero per tutti, in un ambiente accogliente e in linea con i valori Uisp, e il campo aperto per chiunque voglia provare. È possibile seguire le novità di Sabres Rugby sulla loro pagina Facebook sul sito web sabresrugbyranco.com oppure chiedere informazioni più specifiche scrivendo a sabres.rugby@gmail.com