Scoprire e disegnare il Museo diffuso di Ranco in una passeggiata dedicata ai nonni

In occasione della Festa dei nonni, sabato 2 ottobre la Casa degli scarabocchi e Kids doing art propongono un secondo appuntamento con i laboratori di manualità creativa “en plein air”: “Passeggiata alla scoperta del nuovo Museo diffuso di Ranco“.

L’appuntamento per tutti i piccoli partecipanti (laboratorio per bambini indicativamente dai 6 ai 12 anni) è per le ore 15 di sabato 2 ottobre in piazza Parrocchiale, davanti al Comune.

Con la guida dell’insegnante e appassionata d’arte Paola D’Angelo, i bambini e i loro accompagnatori potranno scoprire (e disegnare) le particolarità naturali e artistiche di Ranco, con l’accompagnamento musicale offerto dall’associazione Musica libera.

Il laboratorio è gratuito, inclusi i materiali, con prenotazione necessaria scrivendo a kidsdoingart.lab@gmail.com oppure 338 9106949.

I bambini dovranno essere accompagnati dai genitori muniti di Green Pass (nel corso della passeggiata è prevista l’entrata in alcuni luoghi chiusi).