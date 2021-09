Serie C: Piacenza – Pro Patria in diretta

La Pro Patria ospite a Piacenza nella quarta giornata del Girone A di Serie C. I tigrotti in campo oggi, domenica 19 settembre, ore 14:30, per confermare la bella vittoria casalinga contro la JuventusU23. Come annunciato dal mister nella conferenza stampa di ieri, sarà una partita diversa, soprattutto dal livello tattico (i biancorossi finora si sono schierati sia con difesa a 3 sia a 4), e proprio per questo sarà vietato sottovalutare gli “esperti avversari”, al momento ancora a secco di vittorie in campionato e dietro al Pro Patria in classifica.

