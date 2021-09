Prina: “A Piacenza in campo per dare continuità a questa Pro Patria”

La Pro Patria cerca il bis in trasferta a Piacenza dopo aver ottenuto lo scalpo della JuventusU23 la scorsa domenica, quando allo Speroni di Busto Arsizo i tigrotti hanno ottenuto il primo successo stagionale superando 1-0 i bianconeri di Zauli.

Domani, domenica 19 aprile, i biancoblu scenderanno in campo alle 14:30 al Garilli, uno degli stadi più ostici della categoria, contro i biancorossi ancora in cerca di primi tre punti e soprattutto avvelenati per il pareggio beffa subito al 95esimo nel “monday match”. Un pareggio che relega ad appena due punticini il Piacenza (che tuttavia deve recuperare una partita) dietro alla Pro Patria.

Sarò una partita “completamente diversa rispetto a quella con la Juventus”, spiega alla viglia della quarta di campionato il mister Luca Prina, ma non per questo non sarò una sfida a basso coefficiente di difficoltà.

«Il Piacenza è una squadra che sa interpretare benissimo tutte le fasi di una partita di calcio di questa categoria – commenta Prina in sala stampa a poche ore dalla quarta di campionato nel girone A -. Noi ci faremo trovare pronti, anche su un campo caldo come a Piacenza, il nostro obiettivo è quello di trovare il nostro marchio, una nostra identità, come abbiamo fatto contro la Juve».

Come dopo le sconfitte non era il caso di disperarsi, adesso la Pro Patria dovrà rimanere coi piedi per terra e rimanere concentrata: «Il nostro percorso è appena iniziato, capisco che la parte extra-campo sia pronta a fare considerazioni in base alla singola partita ma una casa non si costruisce in un giorno. Dobbiamo partire da aspetti positivi come è stato reagire in pochi giorni alla sconfitta contro Trento. Abbiamo trovato soluzioni a ciò che non era andato bene, adesso dobbiamo dimostrato che Trento è stato un episodio, un incidente nel percorso, così come non è stato un (singolo) episodio vincere contro la Juve».

«Parliamo di una società unica nel suo genere – sottolinea il mister -. ha la capacità di gestire con competenza, umiltà e raziocinio tutte le situazioni che succedono. Solo in questa società poteva succedere di passare da una prestazione così brutta come quella di Trento ad una straordinaria da parte di tutti come contro la Juventus».

A livello tattico arrivano poi conferme sull’utilizzo del 3-5-2 con Pierozzi schierato a sinistra, come contro la Juve, quando è stato tra i migliori in campo: «È un ruolo che ha interpretato molto bene a Firenze (da cui è arrivato in prestito, ndr.). Anche se è destro è un giocatore che si riconosce più a sinistra e questo lo rende una risorsa»

Alla domanda su come portare i bustocchi allo stadio, anche in considerazione che a Piacenza sono stati quasi 1000 gli abbonamenti piazzati (allo Speroni contro la Juve i tifosi della Pro Patria erano stati poco meno di 500), Prina risponde invece con la risposta più pragmatica possibile: «Il mio dovere non è tanto quello di parlare ma di far in modo che la squadra porti a casa risultati. Questa è la medicina migliore per portare allo stadio una piazza che ha da sempre una grande passione e tanto potenziale».

La Classifica:

Padova 9, Pro Vercelli 9 – AlbinoLeffe 7 Südtirol 7 – Lecco 6 – Fiorenzuola 5 – FeralpiSalò 4, Trento 4, Giana Erminio 4, Renate 4 – Mantova 3, JuventusU23 3*, Pergolettese 3, PRO PATRIA 3 – Piacenza 2, Triestina 2* – Pro Sesto 1, Seregno 1, Legnago 1 – Virtus Verona 0* *Una partita in meno

DirettaVN – La diretta dell’incontro è già iniziata su VareseNews (LEGGI QUI). Come sempre potrete partecipare al nostro liveblog commentando in tempo reale la sfida o interagendo con l’hashtag #DirettaVn sui social.