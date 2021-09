Slitta a novembre il referendum sulla fusione di Bardello, Bregano e Malgesso

I cittadini di Bardello, Bregano e Malgesso dovranno aspettare novembre per andare a votare. Il referendum sull’unione delle tre amministrazioni non sarà contemporaneo alle consultazioni amministrative dei prossimi 3 e 4 ottobre.

« Noi sindaci avevamo pensato a quella data, in contemporanea con le amministrative – spiega Giuseppe Iocca sindaco di Malgesso – ma da Regione Lombardia non sono ancora arrivate le disposizioni. La consultazione slitta quindi di un mese e aspettiamo di conoscere il giorno esatto. Una volta chiarito, organizzeremo delle assemblee pubbliche in ciascuno dei tre comuni per spiegare alla popolazione i benefici di questa unione. Non ci aspettiamo grandi contestazioni perché, a livello di consiglio comunale, è stata approvata all’unanimità, salvo a Bregano. Però potrebbe esserci qualche resistenza campanilista: dimostreremo che i vantaggi sono notevolmente superiori».

La consultazione sarà valida indipendentemente dal quorum raggiunto. Nel caso dovesse prevalere la proposta dell’unione, i tre consigli comunali e il sindaco decadrebbero a febbraio. Si insedierebbero, quindi, tre commissari prefettizi che porterebbero al voto le comunità chiamate a eleggere un sindaco e un consiglio comunale. Le elezioni dovrebbero avvenire nella prossima primavera.