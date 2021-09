Supercoppa di basket, Banco Sardegna – Openjobmetis in diretta

Ultimo impegno nel girone di Supercoppa per la Openjobmetis che fa visita (inizio ore 19) al Banco Sardegna Sassari, squadra che ha già vinto il raggruppamento e ottenuto l’unico posto a disposizione per il passaggio del turno. I biancorossi però ci provano, per valutare i miglioramenti nel gioco individuale e collettivo. Seguite con noi la partita sul liveblog di VareseNews e dite la vostra, o scrivendo nello spazio commenti o usando l’hashtag #direttavn su Twitter o Instagram. Per visualizzare al meglio il live, CLICCATE QUI.