“Territori 2020”, incontri d’autore alla Biblioteca civica di varese

Giovedì 23 settembre alle 18 nella Sala Morselli della Biblioteca civica di Varese sarà presentato il libro “Territori 2020” a cura di Gianmarco Gaspari e Enzo R. Laforgia, pubblicato da Macchione Editore.

“Territori”, che rientra nella rassegna “Incontri d’autore in Biblioteca“, è una miscellanea di studi che, come unico denominatore comune, hanno l’interesse per quanto accaduto in uno spazio, i cui confini, in virtù delle relazioni politiche ed economiche e delle pratiche sociali che nel corso del tempo si sono manifestate, posso restringersi o dilatarsi. Possono restringersi sino a circoscrivere una singola realtà urbana o dilatarsi sono a comprendere uno spazio sempre più ampio.

Territori 2020, pubblicato con il patrocinio del Centro internazionale di ricerca per le Storie locali e le Diversità Culturali dell’Università degli Studi dell’Insubria, raccoglie contributi dedicati al Varesotto e al Comasco che spaziano dal Medioevo all’età contemporanea. La copertina, realizzata da Claudio Benzoni, ripropone un’opera di Vittore Frattini. Parteciperanno, accanto ai curatori del volume il sindaco del Comune di Varese, Davide Galimberti; l’editore Pietro Macchione.

